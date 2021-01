Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Sypač s pluhem těžce zranil běžce

KOLÍNSKO – Řidič posypového vozu nejspíš netušil, že muže zranil.

Kolínští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, kterého se měl dopustit 42letý muž tím, že při řízení posypového vozu zranil běžce. Ten skončil s těžkým zraněním v nemocnici.

Dopravní nehoda se stala 13. ledna před půl třetí odpoledne v katastru obce Drahobudice. Dle dosavadního šetření k ní došlo pravděpodobně tak, že 42letý muž řídil posypový vůz údržby silnic s nasazeným sněžným pluhem od Drahobudic na Červený Hrádek a nejspíš chybně odhadl vzdálenost vozidla při objíždění po levé straně silnice, kde se pohyboval 67letý běžec v opačném směru. Řidič s vozem do něj narazil, a to s největší pravděpodobností sněžným pluhem do pravé paže muže, avšak řidič asi náraz nezaznamenal a pokračoval v jízdě dál. Zraněný muž došel domů a zavolal si záchrannou službu, kterou byl převezen do nemocnice. Celou věc nahlásil i na policii. Policisté následným šetřením zjistili, kdo měl ono vozidlo řídit a zkontaktovali ho. Podle jeho výpovědi řidič viděl muže na okraji silnice a když jej míjel, ubral na plynu a najel víc ke středu, aby se mu vyhnul. Když se poté podíval do zpětného zrcátka a zkontroloval situaci, viděl muže, jak stojí, proto pokračoval dál ve své činnosti, aniž by si byl vědom toho, že do něj narazil.

Celá věc a veškeré okolnosti této události jsou předmětem dalšího vyšetřování kolínských kriminalistů.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

15. ledna 2021

