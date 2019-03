Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Synovi umožnila záškoláctví

JABLONEC NAD NISOU - Ženě, která umožnila svému nezletilému synovi záškoláctví, nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Včera komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělil 39leté ženě podezření ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte, kterého se dopustila tím, že svému dosud nezletilému synovi řádně nekontrolovala ani jinak nezabezpečila jeho školní docházku do základní školy a ve svém výchovné přístupu k němu byla nedůsledná. Její syn tak během prvního pololetí tohoto školního roku má již 27 neomluvených hodin. Podezřelé tak nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to vzhledem ke skutečnosti, že se tohoto jednání dopustila opakovaně.



8. 3. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje tisková mluvčí

