Syn včas vypnul počítač

OLOMOUCKO - Podvodník se ženě vysmíval.

Devětačtyřicetiletou ženu z Olomoucka se v úterý 8. srpna 2023 snažil podvést neznámý pachatel smyšleným příběhem o výhodném investování do akcií ČEZ. Neznámý muž včera zavolal oznamovatelce a nabídl ji investování do akcií společnosti ČEZ. Žena souhlasila a podle pokynu volajícího si do notebooku nainstalovala aplikaci pro vzdálenou podporu AnyDesk. Poté se přihlásila do internetového bankovnictví, které následně podvodník ovládl. Ženě do něj zablokoval přístup a požádal o úvěr ve výši 650 tisíc korun. Oznamovatelka podání žádosti viděla a prosila muže do telefonu, aby žádný úvěr nebral. Muž se však začal ženě vysmívat a řekl jí, že teď bude bance platit řadu let tisíce korun měsíčně. Navíc k ní měl nevkusné narážky a spustil jí na monitoru pornografické video. Žena pochopila, že se stala obětí podvodu a začala panikařit. To uslyšel její syn, který přiběhl a notebook okamžitě vypnul. Žena potom událost ohlásila na policii. Z banky se dozvěděla, že podaná žádost o úvěr byla zamítnuta a z jejího účtu neodešly žádné peníze. Pachateli hrozí za trestný čin podvod trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

V žádném případě neinstalujte do počítače programy z nedůvěryhodných zdrojů a nikdy nepovolte neznámým osobám přístup do Vašeho počítače.

por. Mgr. Libor Hejtman

9. srpna 2023

