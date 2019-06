Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Syn několik let týral svou matku

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až 8 let vězení.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 23letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů Nebezpečné vyhrožování, Porušování domovní svobody a Krádež. Dále muže obvinili ze spáchání zločinu Vydírání a Týrání osoby žijící ve společné domácnosti.

Obviněný muž měl sdílet společnou domácnost se svou matkou a to od roku 2011 do roku 2019 v Kraslicích. Během těchto let musela žena vytrpět mnoho slovních urážek a výhružek ze strany jejího syna. Muž měl svou matku vulgárními nadávkami urážet a ponižovat. Záminka byla různá. Jednou z nich byla například nespokojenost s chodem domácnosti, dále byl muž nespokojený s nezajištěním jeho potřeb. Agresivní chování v muži vyvolala například situace, kdy mu matka nechtěla dát peníze, na to se proti své matce postavil a vyhrožoval jí fyzickým napadením a smrtí.

Během vánočních svátků v roce 2018 a dále od února 2019 měl svou matku vulgárně napadat až několikrát do týdne. Žena byla natolik vyděšená, že se svého syna ptala, zda může například vařit nebo uklízet, aby ho tím nerušila. V několika případech se snažila svého syna požádat, aby si našel zaměstnání a mohl jí přispívat penězi na chod domácnosti. To se však muži nelíbilo a v několika hodinových intervalech měl na ženu hned poté nadávat.

Jeho chování vyvrcholilo 10. června 2019 ve večerních hodinách. Muž měl se svou matkou konzultovat možný pracovní pohovor, což v muži vyvolalo vztek a odešel do kuchyně, kde si ze svých věcí vzal do ruky sečný předmět a vrátil se zpět ke své matce. Té začal s předmětem v ruce šermovat před obličejem. Po celou dobu měl matce vyčítat, že mu nic nekoupí a že mu s jeho otcem zkazili život. Následně měl se špičkou sečného předmětu poškozenou píchat do krku. Po nějaké době měl svou matku nutit, aby si ublížila sama, což odmítla. Svého jednání následně zanechal a odešel k její peněžence, ze které měl odcizit finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Žena měla využít situace, kdy se nacházela blízko vchodových dveří a následně z bytu utéct pryč. Hned poté zavolala na místo policejní hlídku.

Obviněný muž byl následně zadržen a umístěn do policejní cely. Na základě rozhodnutí státního zástupce byl obviněný 23letý muž vzat do vazební věznice.

Za uvedené přečiny a zločiny, kterých se měl muž dopustit mu v případě prokázání viny, hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

14. 6. 2019

