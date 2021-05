Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Svůj lup vrátil zpět

KARLOVARSKO – Policisté řešili případ odcizeného smírčího kříže.

Němý svědek neboli smírčí kříž je postavený na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Můžeme jej potkat na různých místech na návsích, v polích, u cest či v lese. V roce 1997 byl dokonce vydán soupis všech dosud nalezených smírčích křížů na území České republiky. Mezi ně patří také kamenný kříž, který je umístěn poblíž obce Bezvěrov na Toužimsku. Koncem listopadu minulého roku bylo však zjištěno, že došlo k jeho odcizení. Po přijatém oznámení se policisté z obvodního oddělení Toužim začali případem intenzivně zabývat. Jejich vyšetřování se zřejmě zalekl dosud neznámý pachatel, neboť v květnu tohoto roku byl kříž zpět na svém místě. Policisté o této skutečnosti vyrozuměli také pana Jiřího Poora, předsedu Společnosti pro výzkum kamenných křížů, který je zároveň zaměstnancem Muzea Aš. „Za svého působení v muzeu je to poprvé, co se odcizený kamenný kříž našel. Někteří lidé si snad myslí, že když něco stojí v lese, tak to nikomu nepatří a můžou si to přivlastnit. Tento konkrétní kříž zde stál přes 100 let. Jsou kamenné kříže, které stojí v přírodě i přes 600 let. Existuje legenda, že kdo ukradne smírčí, kamenný kříž, tak se mu do roka stane neštěstí nebo se mu budou dít špatné věci. Chtěl bych policistům moc poděkovat, že se případem zodpovědně zabývali a jejich působením, se kříž vrátil na své původní místo. Chození po kamenných křížích se dnes stává moderní, oblíbenou, turistickou, volnočasovou aktivitou. Člověka to přivede do míst, která by jinak nenavštívil. Proto je moc dobře, že se tento kříž vrátil na původní místo.“ uvedl pan Jiří Poor.

nprap. Eva Valtová

28. 5. 2021

