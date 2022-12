Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Svou známou uvedl v omyl

SOKOLOVSKO – Ta mu předala finanční hotovost.

Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří sdělili podezření ze spáchání přečinu podvodu devětačtyřicetiletému muži ze Sokolovska.

Ten měl v průběhu října letošního roku navštívit v jednom městě na Sokolovsku svého třiaosmdesátiletého strýce, který měl žít v oddělené domácnosti se svou devětasedmdesátiletou družkou. Právě za ní do bytu měl podezřelý muž v první polovině října letošního roku přijít. Při návštěvě měl ženě sdělit, že mu má předat veškeré finanční úspory svého strýce, které u ní měl schované. Pod vymyšlenou záminkou, že ho posílá jeho strýc, mu žena nakonec finanční hotovost předala. O den později šla navštívit svého devětaosmdesátiletého druha, kterému řekla, co se stalo. Ten jí měl odpovědět, že svému synovci nedal svolení, aby jeho úspory od ženy vzal a ani si nevybavuje, že by se na něčem takovém v minulosti domluvili. Policisté u devětačtyřicetiletého muže téměř celou část finanční hotovosti zajistili. Ta bude následně předána zpět majiteli.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 200 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu.

nprap. Jan Bílek

16.12.2022

