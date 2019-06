Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Svou oběť nechtěl pustit z výtahu

BRNO: Mladík po muži požadoval peníze.

V brněnské městské části Lesná došlo začátkem června k loupežnému přepadení třiapadesátiletého muže. Tento se v noci vracel domů a před vstupem do bytového domu jej napadl zatím neznámý útočník. Napadený se chtěl ukrýt uvnitř domu, útočník jej však přetlačil vstupními dveřmi a vešel za poškozeným do společných prostor domu. Další útoky pak následovaly ve výtahu. Poškozený nakonec vydal útočníkovi hotovost, kterou měl při sobě, aby tak ukončil další napadání. V domě je nainstalovaný kamerový systém, který celou událost zachytil. Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby pachatele. Jedná se o muže světlé pleti ve věku 20-25 let výšky 180-185cm, štíhlé postavy, oválný obličej s neoholeným strništěm. Dle gest a mimiky by to mohl být uživatel návykových látek. Informace k útočníkovi volejte na číslo 974 625 888 nebo na tísňovou linku 158.

13. června 2019

