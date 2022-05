Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Svou matku okradl a nepouštěl jí z bytu

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až pětileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže z Horního Slavkova, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a omezování osobní svobody.

Obviněný muž měl mít od poloviny září roku 2019 do června roku následujícího dispoziční právo k bankovnímu účtu své šestašedesátileté matky, o kterou pečoval z důvodu jejího zdravotního stavu. Zároveň měl mít k dispozici také její platební karty. A právě pomocí platebních karet měl bez souhlasu šestašedesátileté ženy provést zhruba na dvě desítky neoprávněných výběrů z bankomatů. Kromě toho měl v jednom případě platební kartou, opět bez souhlasu matky, zaplatit zboží, které si pro sebe objednal. Z bankovního účtu šestašedesátileté ženy měl navíc v dubnu a květnu roku 2021 provést neoprávněně tři převody finančních prostředků. Peníze si měl poslat na svůj bankovní účet.

Tímto svým jednáním měl své matce způsobit škodu přibližně 220 tisíc korun.

A to nebylo z jeho strany vše. Od začátku dubna do konce května loňského roku měl bydlet se svou matkou ve společné domácnosti. Když muž bytovou jednotku opustil, tak v ní měl svou matku uzamknout a zamezovat jí tak chodit ven. Zároveň jí měl vzít její klíče od bytu. Fyzicky měl bránit své matce z bytu odejít i v případě, kdy si přivolala vozidlo sloužící k přepravě osob do zdravotnického zařízení.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

6. 5. 2022

