Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Svou jízdou usmrtil spolujezdce

SOKOLOVSKO – Hrozí mu až 6 let vězení.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 19letého muže ze Sokolovska, ze spáchání přečinů Usmrcení z nedbalosti a Těžké ublížení na zdraví.

Obviněný muž měl minulý rok v srpnu řídit osobní motorové vozidlo značky Škoda mezi obcemi Kaceřov a Hartoušov. Spolu s řidičem jeli ve vozidle další dva spolujezdci. Řidič vozidla při projíždění levotočivé zatáčky ve stoupání a následně pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil jízdu svým schopnostem, stavu komunikace a vlastnostem vozidla, kdy následně uvedl vozidlo do smyku a narazil pravou přední částí vozidla do pařezu. Následně došlo k nárazu pravou boční stranou vozidla do stromu. Jeden ze spolujezdců utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici a následné vystavení pracovní neschopnosti. Spolujezdec sedící na zadním sedadle bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem.

Za uvedené přečiny mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 6 let.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

6. 6. 2019

