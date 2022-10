Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Svou družku týral před zraky dětí

TEPLICKO - Vyslechl si obvinění ze tří trestných činů.

Případem domácího násilí se zabývají tepličtí kriminalisté. Obětí běsnění svého druha se stala 34letá žena z Bíliny. Nejméně od jara roku 2021 do současné doby jí její druh a otec společného dítěte fyzicky napadal, a to nejméně dvakrát až třikrát týdně. Bil jí pěstmi do obličeje i těla, kopal jí do nohou, tahal za vlasy a dokonce jí i hrozil s nožem v ruce, že jí uřízne hlavu. Dále poškozenou ženu zamykal v bytě a neustále jí vyhrožoval. Toto jeho jednání se navíc dělo i za přítomnosti nezletilých dětí. Ženě vznikaly v důsledku napadání různá zranění. Policejní komisař po zajištění důkazního materiálu sdělil útočníkovi obvinění hned ze tří trestných činů, a to týrání osoby žijící ve společném obydlí, omezování osobní svobody a nebezpečné vyhrožování. Zároveň byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soud však nahradil vazbu uložením předběžného opatření a muže propustil na svobodu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 4 roky.

13. října 2022

por.Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

ÚO Teplice

