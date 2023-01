Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Svobody si dlouho neužil

CHOMUTOVSKO - Odnesl si peněženky, nechal tam auto; Od nehody ujel, byl dopaden.

Pouze necelý rok si „užíval“ pobytu na svobodě 52letý muž, který poslední dobou pobýval na Chomutovsku. Nejen pobýval, ale zřejmě také páchal trestnou činnost. Podle zjištění policistů má mít dotyčný na svědomí dvě vloupání z poslední doby. K prvnímu došlo začátkem ledna v Jirkově, kde se po přelezení plotu dostal na cizí pozemek. Tam pak po vypáčení petlice vnikl do karavanu a odcizil z něho motorovou pilu. Pak pokračoval do kůlny, odkud sebral křovinořez a sekačku.

Již o pár dní později následovalo další vloupání. Tentokrát do restaurace s penzionem v obci na Chomutovsku. Ve večerních hodinách se mu podařilo dostat do vnitřních prostor podniku, kde měl odcizit tři barmanské peněženky s hotovostí přes 10 tisíc, klíče od penzionu a od některých pokojů. Tam se vzápětí vydal, pomocí odcizených klíčů si odemknul dva pokoje a z jednoho z nich měl ukrást set top box. Při této „akci“ však byl vyrušen příjezdem pracovníka bezpečnostní agentury, takže místo urychleně opustil. Ke své smůle tam však nechal zaparkované vozidlo, v němž do té doby přebýval a kterým předtím k objektu přijel. Odjezd s autem mu totiž znemožnilo vozidlo bezpečnostní agentury, jehož řidič mu při příjezdu zablokoval cestu.

Policisté pak zjistili totožnost podezřelého i to, že má soudně uložený zákaz řízení motorových vozidel. Kromě toho se jedná o recidivistu, který byl za krádeže opakovaně odsouzen a teprve vloni v únoru propuštěn z výkonu trestu. Do tří dnů se jim podařilo muže vypátrat a zadržet. Poté mu sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případ předali státnímu zástupci. S ohledem na pokračující trestnou činnost a snahu vyhnout se trestu útěkem si muž na soudní rozhodnutí počká za mřížemi vazební věznice. V případě odsouzení může ve vězení skončit až na tři roky.

Od nehody ujel, byl dopaden

Spravedlnosti se pokusil uniknout 57letý cizinec, který žije na Chomutovsku. Ten v druhé polovině listopadu při couvání před supermarketem ve Vejprtech zřejmě přehlédl zaparkované vozidlo a došlo ke střetu. S řešením nehody si řidič hlavu nelámal a z místa rovnou odjel pryč. Hlídka vejprtských policistů ho však posléze vypátrala a odhalila také pravděpodobný důvod, proč dotyčný místo nehody raději opustil. Muž byl totiž pod vlivem alkoholu, což potvrdila dechová zkouška. Naměřené hodnoty se pohybovaly kolem 2,7 promile. Při nehodě vznikla škoda vyčíslená na 60 tisíc korun.

Policisté cizinci již sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu u soudu hrozí odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. ledna 2023

vytisknout e-mailem