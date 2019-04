Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Svíčky z kamionu předával komplici

MOST - Policie obvinila čtyři osoby v souvislosti s krádežemi svíček.

Policisté rozkryli systém krádeží svíček

Mostecká policie šetřila rozsáhlý případ hospodářské kriminality v jedné firmě na Mostecku na základě přijatého oznámení v březnu letošního roku. Společnost firmy totiž zaznamenala v letošním roce více reklamací na nedodání zboží dle objednávek. Kriminalisté, kteří se případem zabývali, nakonec složitý systém organizované skupiny brzy rozpletli. Vyšetřovatel obvinil z přečinu krádeže 49letého muže z Berounska, z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti ve spolupachatelství 29letého Mostečana a 24letou ženu z Chomutovska a z přečinu krádeže 32letého muže z Bíliny. Čtveřici za ně hrozí až pětiletý trest odnětí svobody a policie ji stíhá na svobodě.

Muž z Berounska z jedné přepravní firmy měl jako řidič kamionu vozit svíčky z továrny u Mostu do skladu do Německa. Během přepravy měl od prosince do března v devíti případech v Čechách i Německu zastavit a vyložit část nákladu, kdy využil situace, že v několika případech nebyl náklad zaplombován. Zboží vyložil a předal 32letému komplici z Bíliny, který na něj čekal na smluvených místech a ten zboží přeložil do vozidla. Komplic byl vlastně prostředníkem, znal řidiče kamionu i dvojici, které svíčky následně vozil do Mostu i jinam a prodával jim je. I on sám lup prodával – nabízel svíčky do obchodů i fyzickým osobám. Dvojice, 29letý muž z Mostu a 24letá žena z obce na Chomutovsku, zakoupené zboží nabízela přes internet a prodávala je zákazníkům, i když dobře věděla, že věci pocházejí z trestné činnosti. Policisté koncem března provedli domovní prohlídku v jednom mosteckém bytě, který obývala mladá dvojice, a v bytě zajistili část zboží, které pocházelo z krádeže. Věci byly nalezeny i v osobním vozidle ženy. Kriminalisté zajistili část věcí i u obviněného z Bíliny, dále v jednom z obchodů na Lounsku i u jednotlivých kupujících. Poškozená společnost utrpěla škodu za 57 870 korun.

Policisté na případu nadále intenzivně pracují. Nevylučují, že došlo ke krádežím dalšího zboží a škoda bude daleko vyšší.

nprap. Ludmila Světláková

Most 15. února 2019

