Světový pohár v lyžování ve Špindlerově Mlýně 2023

KRAJ/TRUTNOVSKO – Podíl Policie ČR na přípravě a průběhu akce.

Oba víkendové dny 28. – 29. ledna 2023 budou ve Špindlerově Mlýně patřit Světovému poháru v lyžování „Audi FIS SKI WORLD CUP“. Do příprav se v těsném sepětí s pořadatelem a městem Špindlerův Mlýn zapojili i policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Stěžejním úkolem pro nás bude v době konání světového poháru v lyžování ve Špindlerově Mlýně zejména zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, ale budeme dohlížet i na veřejný pořádek. V neposlední řadě se budeme samozřejmě věnovat také zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Dopravní omezení se v souvislosti s konáním akce a jeho programem dotknou patrně od ranních hodin po oba dny i města Vrchlabí, a to s ohledem na průběžně zaplňované kapacity parkovacích míst ve Špindlerově Mlýně.

Policistky a policisté budou dohlížet na příjezd všech návštěvníků, pomáhat však budou i při organizaci následného parkování vozidel u Vrchlabí po zaplnění parkovacích kapacit v horském středisku.

„Během závodu Světového poháru v alpském lyžování žen bude ve Špindlerově Mlýně velmi rušno, a proto budou platit nutná omezení v dopravě. Vjezd do Špindlu bude umožněn pouze osobám bydlícím, ubytovaným nebo zde zaměstnaným. Zmíněným skupinám osob bude vjezd povolen na základě speciální samolepky, kterou bude třeba mít nalepenou na čelním skle vozidla. Samolepku si můžete vyzvednout v Turistickém informačním centru v budově MěÚ (info@mestospindleruvmlyn.cz) nebo v Špindl Info na poště (spindl@spindleruv-mlyn.com). Všichni ostatní návštěvníci zaparkují svá vozidla na záchytných parkovištích. O víkendu 28. - 29. 1. 2023 bude platit zákaz vjezdu vozidlům s hmotností přesahující 3,5t od Herlíkovic do Špindlerova Mlýna. Prosíme všechny návštěvníky, aby respektovali pokyny organizátorů a policie v průběhu jejich příjezdu i odjezdu a dorazili do Špindlerova Mlýna s časovou rezervou,“ uvádí oficiální web města Špindlerův Mlýn.

„Parkování - Pro návštěvníky akce je připravena řada parkovacích míst. Provizorní parkování na určených úsecích silnice II/295 a na vybraných parkovištích bude pro návštěvníky zdarma. Mezi tato bezplatná parkoviště patří ve Vrchlabí parkoviště u fotbalového stadionu a ve Špindlerově Mlýně parkoviště P1, P2 a P3. Parkování na těchto určených plochách bude k dispozici od 6:30 do podvečerních hodin. Především v místech, kde dochází k provizornímu parkování na pozemní komunikacích je potřeba striktně dodržovat časy, které budou vyznačeny na dopravním značení. V opačném případě dojde k odtažení vozidla. Návštěvníci, kteří budou chtít navštívit i sobotní večerní program akce by měli svá vozidla zaparkovat přímo ve Špindlerově Mlýně či ve Vrchlabí na silnici II/295 v úseku Vejsplachy. Od 6:00 budou moci návštěvníci zaparkovat svoje vozidlo na uzavřené části silnice II/295 ve Vrchlabí, mezi křižovatkou s ulicí Pražská po kruhový objezd u čerpací stanice Benzina. Odtud je do Špindlerova Mlýna zdarma doveze kyvadlová autobusová doprava. K dispozici bude také parkování u nedalekého sportovního areálu Vejsplachy a pokud by došlo k zaplnění všech dostupných kapacit, také parkování na obchvatu města Vrchlabí. Zastávky kyvadlové dopravy jsou umístěny podél všech parkovacích lokalit, v docházkové vzdálenosti do 400m. Z důvodu úplné uzavírky úseku silnice II/295 bude vyznačena objízdná trasa pro projíždějící vozidla, vedená po místní komunikaci ulice Pražská a po silnici I/14 (ulice Valteřická),“ uvádějí na svém webu pořadatelé a připojují přehledné mapy řešených situací. Z odstavných parkovišť pořadatel zajišťuje bezplatnou kyvadlovou dopravu do Špindlerova Mlýna autobusy.

Jakmile organizátoři vyhodnotí stav naplnění parkovacích kapacit jako kritický, spustí se systém kontrolních bodů, kdy se řidiči do Špindlerova Mlýna dostanou pouze na základě patřičných povolení uvedených pro jednotlivé kontrolní body organizátorem.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi žádáme řidiče a návštěvníky horského střediska, aby respektovali pokynů policistů a byli trpěliví a aby dodržovali speciální dočasný režim dopravního značení a hlavně aby neparkovali mimo vyznačená parkoviště. Řidiči by si měli naplánovat příjezd s dostatečnou časovou rezervou a měli by zvážit možnost využití hromadné dopravy.

Aktuální informace za Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje budou kromě této oficiální webové stránky sdíleny i na oficiálním profilu Policie ČR na Twitteru: https://twitter.com/PolicieCZ

Oficiální webové stránky Světového poháru v lyžování Špindlerův Mlýn 2023: https://www.worldcupspindl.cz/

Oficiální webové stránky města Špindlerův Mlýn: https://www.spindleruvmlyn.org/

mjr. Magdaléna Vlčková

25.1.2023

