Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Světový pohár biketrialistů opět zavítal do Jablonce

JABLONEC NAD NISOU - O víkendu se v areálu sjezdovky Dobrá Voda uskuteční další ročník závodu SP biketrialistů JBC 4X Revelations. Policisté připravili bezpečnostní opatření.

V Jablonci nad Nisou ve sportovním areálu sjezdovky Dobrá Voda se v těchto dnech od 11. - 13. července 2024 koná závod Světového poháru biketrialistů JBC 4X Revelations 2024. V letošním roce se jedná již o 11. ročník. V minulých letech tyto závody krosových kol přilákaly na Dobrou Vodu vždy kolem deseti tisíc diváků a pořadatel i letos avizuje takto početnou návštěvnost.

Jako každoročně je i díky medializaci ve sdělovacích prostředcích očekáván velký počet návštěvníků, kteří se na místo konání dopraví hromadnými dopravními prostředky nebo svými vozidly. Z tohoto důvodu připravila Policie České republiky opatření, jehož úkolem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí sportovního areálu – na silnici první třídy č. 65 v úseku od Rychnova u Jablonce nad Nisou až do Jablonce nad Nisou a dalších přilehlých komunikací. Dalším záměrem je také zajistit bezpečnost osob i majetku a ochranu veřejného pořádku. Preventivním cílem připraveného opatření je působení ze strany policistů k zamezení páchání trestné činnosti, a to zejména kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, v oblasti alkoholové i nealkoholové toxikomanie a dalších trestných činů.

Žádáme všechny návštěvníky uvedeného závodu, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech k tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení.

Současně s tím žádáme návštěvníky, aby ve svých zaparkovaných vozidlech nenechávali viditelně žádné věci, které by mohly přilákat zloděje. Zvýšenou obezřetnost mějte i před kapsáři a hlídejte si své osobní věci, které budete mít během konání celé sportovní akce při sobě.



12. 7. 2024

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

