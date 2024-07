Světový den prevence tonutí 2024

Zabezpečte bazény, koupací jezírka a další rizikové plochy. K nejbezpečnějším zabezpečením bazénů patří pevné a uzamykatelné zastřešení, nikoliv pouze zakrývací folie. Ty sice sice zabrání vniknutí nečistot do vody, ale nezabrání vpadnutí dítěte. Ideální je odstranit od bazénů schůdky a uschovat veškeré předměty, kterými by si mohlo dítě pomoci nechtěnému vstupu do bazénu, případně které by ho mohly do bazénu lákat.