Světový den bezpečnějšího internetu

Sociální sítě, nákupy, komunikace, zaměstnání, správa financí, zábava… Co spojuje tyto každodenní aktivity? Odpověď zná každý. INTERNET

Je nedílnou součástí našich životů a těžko si dnes představit život bez něj. Ale stejně jako nám pomáhá a život usnadňuje, tak přináší mnohá úskalí, nebezpečí, finanční škody a bohužel i příběhy s tragickými konci. V roce 2023 policie registrovala 19 592 trestných činů, které byly spáchány v prostředí internetu. Je to o tisíc skutků více než v roce 2022. Trestná činnost v kyberprostoru každoročně narůstá a tvoří již téměř 11% z celkové registrované kriminality v České republice.

Aby toho negativního, co nám může internet přinést, bylo co nejméně, musíme zkrátka věnovat čas i vzdělávání. A to nejen svému, ale i našich nejbližších. Dnes může být ten den, kdy začnete. Úterý 6. února je Světovým dnem bezpečnějšího internetu.

Není v silách této jedné tiskové zprávy přinést informace o všech nebezpečích a hrozbách, které číhají na internetu. Naší snahou je opět a zase připomínat, že lidé musí být ostražití. Při užívání internetu nikam nepospíchat. Nevěřit hned všemu, co si přečtou nebo uslyší. Uvědomit si, že nic není zadarmo a že zázračné zbohatnutí se stává jen v pohádkách. Vyplatí se zeptat, když nevím a mám pochybnosti. Kdo se také má vyznat ve všech těch phishingech, vishingech, smishingech, sociálním inženýrství a dalších podvodných způsobech, jak z nás vylákat citlivé údaje a připravit nás o bezpečí a naše finance. Malým úspěchem je, že jste dočetli až sem a začínáte si uvědomovat, že se to týká i vás.

A nejen vás, ale i vašich nejbližších - dětí, sourozenců, prarodičů atd. Všichni si musí uvědomit, že bezohlední lidé, pachatelé, se ukrývají v anonymitě internetu a čekají na vaši chybu.

V letošním roce jsme se při příležitosti Světového dne bezpečnějšího internetu zaměřili na rodiče, které svým ratolestem budou s velkou slávou a očekáváním předávat jejich první mobilní telefon. Policie České republiky iniciovala start spolupráce se správcem domény CZ.NIC a mobilními operátory O2 Czech Republic, T-Mobile a Vodafone, na jejímž konci je publikace PRVNÍ MOBIL – příručka pro rodiče.

Jedná se o materiál, který by si před tímto zásadním momentem v životě dětském a samozřejmě i rodičovském, měli rodiče přečíst. Těchto pár stránek může odpovědět na mnohé otázky, upravit pohled na problematiku bezpečnosti našich dětí a nastartovat základní pravidla mezi rodiči a dětmi při správném a bezpečném užívání mobilního telefonu. Jak dodává vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová: „Přijde nám všem běžné učit naše děti bezpečnému chování v reálném životě. Jak správně přecházet vozovku, jak se chovat k cizím lidem, na co nesahat, co nejíst a co určitě nedělat. Ale že cestu k nebezpečí otvíráme dětem právě s jejich prvním mobilním telefonem, si každý již neuvědomuje. Začněme tedy učit naše dítě bezpečnému životu v prostředí internetu v okamžiku, kdy mu přístup do něj umožňujeme. “

S šířením publikace nám kromě již zmíněných operátorů a správce domény CZ.NIC pomůže také spol. Seznam.cz, která ji umístí na portál Zboží.cz do sekce Mobilní telefony a také na Sbazar.cz. K dispozici je pro všechny zájemce o bezpečný pohyb v prostředí internetu samozřejmě také zde na našich webových stránkách.

kpt. Ondřej Penc

odbor prevence Policejního prezidia ČR

6. 2. 2024

