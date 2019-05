Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Svérázné řešení problémů na Valašsku

ZLÍNSKO: Vypil slivovici, vzal pušku a jel.

Policisté z Valašských Klobouk sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky třiatřicetiletému muži z blízké obce, který začátkem dubna v místě bydliště vystřelil ze své vzduchové pušky směrem na okno rodinného domu, přičemž prostřelil síťku proti hmyzu a vnější část prosklení okna ložnice. Na místo události přijel svým osobním vozidlem, i když krátce předtím vypil čtvrt litru slivovice.

K události došlo 9. dubna v 19.45 hodin. Třiatřicetiletý muž odjel z domu a přijel k obydlí svých rodinných příslušníků, s nimiž má už delší dobu spory. Rozhodl se je vyřešit poté, co se doma značně posilnil tvrdým alkoholem. Po příjezdu k domu minimálně třikrát vystřelil ze své vzduchové pušky do oken ložnice a způsobil tím majiteli domu třítisícovou škodu. Obyvatelé ihned po zahájení střelby zavolali policii. Policisté z prvosledové hlídky útočníka zadrželi ve vozidle před jeho domem, kam se po střelbě odebral. Dechová zkouška u něj ukázala hodnotu 1,32 promile alkoholu.

Muž byl zpočátku agresivní a odmítal jakoukoli účast na incidentu, popíral i to, že řídil svoje vozidlo pod vlivem alkoholu. Policisté muže převezli k vystřízlivění do policejní cely. Pár dní po incidentu se podezřelý muž, který byl do současné doby pětkrát soudně trestaný, ke všemu, co mu bylo kladeno za vinu, přiznal. Za dva trestné činy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

23. května 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

