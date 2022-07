Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Svého tehdejšího přítele obrala o téměř půl milionu

ZLÍNSKO: Za podvod jí hrozí pětileté vězení.

Pár let si myslela, že jí promyšlený podvod vyšel, ale nedávno spadla klec. Komisař z oddělení hospodářské kriminality ze Zlína obvinil osmadvacetiletou ženu, která nyní žije na Prostějovsku, ze spáchání trestného činu podvod. Pod záminkou výhodné investice připravila svého tehdejšího o deset let staršího přítele v letech 2016 – 2018 celkem o 455 tisíc korun, které jí postupně poslal na bankovní účet. Peníze si nechala pro vlastní potřebu a několik dalších let si vymýšlela nové důvody, proč mu peníze prozatím nezhodnotila. Za spáchání trestného činu podvod hrozí dosud netrestané ženě pětileté vězení.

Mladá žena se před lety rozhodla investovat peníze. Přesvědčila i svého přítele, který jí v osmi splátkách od 35 do 100 tisíc korun poslal na její bankovní účet celkem 455 tisíc korun v období od června roku 2016 do října roku 2018. Žena mu celou dobu tvrdila, že peníze výhodně investovala a investice se mu vrátí. Muž i po jejich rozchodu čekal a průběžně se ženy ptal, jak na tom jeho investice je. Žena si založila dvě emailové schránky s názvy investičních společností, prostřednictvím kterých poté komunikovala s mužem a následně i s jeho advokátkou jménem zaměstnanců údajné investiční společnosti. Napsala dokonce i fiktivní smlouvu s jednatelem investiční společnosti. Použila iniciály muže, kterého znala, smlouvu jeho jménem podepsala a opatřila falešným razítkem.

Podvedený muž se obrátil na policii až po několika letech, letos v dubnu, když mu došla trpělivost.

Kriminalisté odhalili, že k žádným investicím ve skutečnosti nedošlo. Zjistili, že emailové schránky s názvy investičních společností vytvořila a využívá sama mladá žena. Vypátrali také, že žena měla několik exekucí a dlužila peníze minimálně pěti nebankovním společnostem. Výslechem muže, který byl na údajné smlouvě podepsaný jako jednatel investiční společnosti, zjistili, že o žádné smlouvě neví a veškeré údaje o jeho osobě si žena našla na internetu. Podpis ani razítko nebyly jeho.

Podvodnice se ke svému jednání přiznala. Peníze použila na úhradu půjček a dalších dluhů a pro svou vlastní potřebu.

22. července 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

