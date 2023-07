Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Slyšeli volání o pomoc

BRNO: Policisté pomáhali u požáru budovy v centru Brna. /VIDEO/

Policisté z oddělení hlídkové služby zasahovali včera odpoledne při požáru v ulici Rumiště. K místu přijeli jako první ze záchranných složek a už od brány do uzavřeného areálu slyšeli volání o pomoc. Násilím proto museli odstranit zámek a dostat se dovnitř. To už na místo přijížděli i hasiči, které směřovali přímo k objektu, jež zachvátily plameny. Vzhledem k možným zraněným osobám uvnitř hořícího objektu si také okamžitě přizvali na místo i zdravotnickou záchrannou službu. Jejich předpoklad se bohužel potvrdil, hasiči za přispění pracovníka blízkého pneuservisu z objektu vysvobodili popáleného muže a ženu, kteří objekt využívali, jako dočasné obydlí. Hlídky z důvodu silného zakouření potom z blízkého okolí museli evakuovat několik osob a uzavřít i širší prostor pro pohyb záchranářské techniky. Tři policisté se při zásahu nadýchali zplodin, dva byli převezeni k ošetření do nemocnice. Kriminalisté nyní společně s vyšetřovateli od hasičů zjišťují příčiny vzniku požáru.

por. David Chaloupka, 13. července 2023.

