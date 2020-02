Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Svědci by mohli pomoci

BRNO: Při ranní nehodě autobusu MHD na zastávce Faměrovo náměstí byl zraněn chodec.

Statistika dopravních nehod chodců se v pondělí ráno rozrostla o další případy. Vážnou nehodu chodce a autobusu MHD brzy ráno vyšetřovali policisté poblíž autobusové zastávky Faměrovo náměstí v Brně Černovicích. Kolize si vyžádala těžké zranění dvaatřicetiletého muže. Dopravní policisté vyšetřující případ na místě získali řadu informací k nehodovému ději. Ten by jim mohli ozřejmit svými svědeckými výpověďmi i další lidé, kteří se na místě v době nehody pohybovali. Velmi důležité informace by jim mohl podat především muž s batohem na zádech, kterého zachytila palubní kamera. Zraněním chodců skončily i další ranní nehody. Záchranářský vrtulník zasahoval při nehodě chodce v Letovicích. Tam byl rovněž poblíž autobusové zastávky sražen osmasedmdesátiletý muž. Jeho zranění jsou velmi vážná. Do nemocnice musel být převezen po srážce s osobním automobilem v Jihlavské ulici i čtyřiačtyřicetiletý chodec.

Policisté v této souvislosti opětovně vyzývají především chodce, aby byli před vstupem do vozovky obezřetní a opatrní. Navíc doporučují chodcům používání oděvů a součástek z reflexních materiálů i v případech, kdy to zákon nenařizuje. Zároveň znovu žádáme všechny řidiče, aby se plně věnovali řízení, dodržovali všechna zákonná pravidla a snažili se předvídat potencionálně nebezpečné situace. Zvláštní pozornost by měli věnovat pěším účastníkům silničního provozu, aby co nejvíce eliminovali riziko nehody.

Případné poznatky ke zmíněným nehodám můžete předat na policejní tísňovou linku 158.

por. Bohumil Malášek, 3. února 2020

vytisknout e-mailem