Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Své věci mějte pod kontrolou!

HRADECKO - Zloději využívají vaší nepozornosti.

Policisté na obvodním oddělení Hradec Králové 2, do jejichž rajónu patří Žižkovy sady, kde v současné době probíhá celotýdenní kulturní akce, přijali během dvou dnů již 4 případy odcizených batohů. Oznamovatelé nechali své věci bez dozoru. Poškození kromě batohů přišli o své doklady, platební karty, peníze či mobily. Celková škoda je vyčíslená na více jak 22 tisíc korun.



Varujeme všechny občany, aby si dávali na své věci pozor, nenechávali je ani na okamžik bez dozoru. Na akce, kde se pohybuje více lidí, nosili co nejméně cenných věcí. Neodkládali zavazadla na lavičky, či nezavěšovali na opěradla, nedávali peněženky a mobily do batohů, které mají na zádech a podobně. Na chvilkovou nepozornost zloději čekají a příležitosti vzápětí využijí!

por. Iva Kormošová

25.6.2019, 11.15

