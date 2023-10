Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Své 88. narozeniny „slavil“ s policejním vrtulníkem

CHRUDIMSKO – Pohřešování pána a pejska mělo šťastný konec.

Včera po sedmé hodině večer nám na linku 158 telefonovala zoufalá paní, která od půl čtvrté odpoledne pohřešovala svého 88letého manžela. Pán odešel na procházku se svým jezevčíkem a již se nevrátil.

Hlinečtí policisté okamžitě za paní jeli, aby zjistili potřebné informace a „rozjeli“ pátrání. Kolegové také zjistili, že ač je pánovi téměř 90 let, je vitální a nemá žádné významné zdravotní problémy. Potřebovali jsme vědět, i co měl na sobě při odchodu z domů, kam s pejskem chodí na procházky nebo kontakty na kamarády. Současně operační důstojník rozjel klasické kolečko obtelefonovávání záchranné služby, nemocnic, záchytek a tak podobně. Do Hlinska mezitím dorazil i policejní kynolog a policisté z chrudimské OHSky. V Hlinsku jsme požádali o spolupráci i městskou policii a prostřednictvím jí i město s vyhlášením pátrání místním rozhlasem.

Naši policisté propátrávali město, okolí místa bydliště, místa, kde se dají venčit čtyřnozí mazlíčci a restaurace, neboť pohřešovaný pán měl ten den narozeniny. Ač manželka říkala, že manžel určitě nikde neslaví, policisté mají jasně dané, jak v takových případech postupovat, a musejí být systematičtí. Tím, že pohřešování nám paní nahlásila až po sedmé hodině večer, nám práci ztěžovala už i tma. Během toho, kdy policisté fyzicky kontrolovali různá místa v Hlinsku a okolí, odpovědný důstojník schválil požadavek místních policistů na využití policejní letky a na místo zamířil policejní vrtulník. Tento požadavek hlineckých policistů se ukázal jako trefa do černého, neboť piloti zanedlouho po příletu do Hlinska hlásili nalezení muže i pejska.

Jak jsme nakonec zjistili, pán při procházce na louce upadl a nemohl se zvednout. Na místo jsme proto přivolali i záchrannou službu, která pohřešovaného odvezla k vyšetření do nemocnice. Pejska kolegové odvezli manželce a za policii pánovi přejeme ještě mnoho dalších vitálních let!

3. října 2023

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem