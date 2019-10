Svátek zesnulých se blíží

KOLÍNSKO-Dávejte si pozor nejen na silnicích.

Začátek listopadu je každoročně spjat s časem duš iček. Nejen druhého listopadu, na den Památky zesnulých, ale i dny před a po tomto svátku lidé ve větší míře navštěvují místa posledního odpočinku zesnulých, aby zde uctili jejich památku. Na silnicích v této době houstne provoz a zvyšuje se nebezpečí vzniku dopravních nehod. Příčinou může být nejen začínající zimní počasí, ale i tak zvaní víkendoví řidiči. Pamatujte zvýšená hustota vozidel vyžaduje více soustředěnosti a ohleduplnosti. Dříve narození by měli za volant usednout až po zvážení svého momentálního zdravotního stavu a případně se nebát požádat o odvoz své příbuzné nebo známé.

Riziko nepředstavuje pouze silniční doprava, ale i samotná místa hřbitovů nacházejících se převážně na odlehlých místech.

Zatímco lidé opustí svůj automobil, zloději využijí příležitosti a právě věci v opuštěném vozidle se stávají terčem jejich zájmu. Řidiče proto upozorňujeme, aby nenechávali své cenné věci na sedadlech či viditelně položené za okny aut. I zdánlivě bezcenná věc může vzbudit v pachateli touhu se jí zmocnit. Také pamatujme, že pachatel neví, zda je taška uvnitř vozidla prázdná či nikoliv.



Návštěvníci pietních míst by měli být ostražití i v samotném areálu hřbitova a svoje věci mít neustále pod kontrolou. To platí hlavně pro osoby, většinou osamělé, které upravují hrob a svoje osobní věci si odloží stranou. Zloději si takové osoby vytipují, sledují je a v nestřeženém okamžiku jim odložené věci ukradnou. Zloději se neštítí krást i ze samotných hrobů, kde pak mizí nejčastěji květiny, smuteční vazba, věnce, různé svícny, ale také sošky a bohužel i urny. Jedná se o věci, které se dají rychle a snadno zpeněžit.

Kolínští policisté budou, ve spolupráci s městkou policií a bezpečnostními pracovníky města, provádět zvýšený dozor v blízkosti hřbitovů. Výkon služby bude směřován s důrazem na co největší eliminaci rizika krádeží a bezpečnost osob za volantem.

por.Martina Fejfarová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

24. října 2019