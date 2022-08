Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Suverénním vystupováním jej naprosto zmátl

BRNO: Podvodník se vydával za známého.

Naprosto suverénním vystupováním dokonale zmátl sedmačtyřicetiletého muže zatím neznámý pachatel. Oslovil jej u obchodního centra ve středu Brna s tím, že se znají z bývalého zaměstnání a prosil jej o půjčení peněz. Jako zástavu mu dával svoje hodinky a parfém. Muž se jej chtěl zbavit a tak jej odbyl s tím, že žádné peníze nemá. Dotěra to však nevzdal a muže postupně přesvědčil, aby si je vybral v blízkém bankomatu. Poškozený chtěl dát otravovi pět set korun, aby od něj měl konečně pokoj. Sotva však na klávesnici zadal pin, podvodník jej od stroje odstrčil a už nepustil zpět. Jediným štěstím bezradného muže bylo to, že měl nastavený nízký limit výběru. Zloděj se totiž pochopitelně několikrát pokoušel vybrat co nejvyšší částku, avšak neúspěšně. Nakonec se musel spokojit jen se šesti tisíci korunami.

por. David Chaloupka, 17. srpna 2022

Související dokumenty Bezradně u bankomatu.mp3

Velikost souboru:455,1 KB / formát MP3

