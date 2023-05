Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sušenky jim dobře neudělaly

BRNO: Kriminalisté řešili kolaps tří žen.

Rozuzlit složitý případ z konce loňského roku se podařilo kriminalistům z brněnského toxi týmu. Vše odstartovalo oznámení o náhlé nevolnosti tří prodavaček v samoobsluze potravin v brněnských Zábrdovicích. Jejich stav se postupně zhoršoval natolik, že museli být hospitalizované v nemocnici na jednotce intenzivní péče, upadaly totiž i do bezvědomí. Až toxikologické vyšetření v nemocnici objasnilo, co z kolaps tří žen způsobilo. Byla to akutní otrava omamnou látkou THC. Policisté zjistili, že do prodejny, kde všechny tři pracovaly, toho dne přišli dva muži nakupovat suroviny k pečení. Do obchodu se později odpoledne vrátili a prodavačky pohostili svými výrobky – upečenými sušenkami. Jenže do sladkého pečiva navíc přidali i marihuanu. To samozřejmě prodavačky nevěděli a sušenky s chutí snědly. Pokrm u nich potom vyvolal popsané obtíže.

Kriminalisté po podezřelých dlouho pátrali, dvojce mužů jakoby však zmizela. Pracovali proto i s verzí, že to mohou být cizinci. A to se nakonec potvrdilo, v Brně se totiž zdržovali jako příležitostní dělníci a po skončení práce se vraceli do své země. V květnu se je podařilo vypátrat a dopadnout. Oba jsou podezřelí z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

por. David Chaloupka, 17. května 2023

