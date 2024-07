Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Surově napadl spolubydlící

DĚČÍNSKO – Byl vykázán z bytu a obviněn.

V neděli nad ránem, krátce po půlnoci, zažila nepříjemné chvíle 43letá žena z Děčínska, když byla po předchozí rozepři fyzicky napadena v bytě v Rumburku bývalým přítelem, který jí několikrát udeřil pěstí do obličeje. Žena byla se zraněním převezena do nemocnice a zranění si vyžádalo její hospitalizaci. Policisté agresivního muže zadrželi a umístili do policejní cely. Provedenou dechovou zkouškou mu naměřili 0,76 promile alkoholu. Zároveň využili svého oprávnění a vykázali jej na deset dní ze společného obydlí. Případ si převzali kriminalisté a 57letého muže následně obvinili z trestného činu ublížení na zdraví. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu podle trestního zákoníku trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

Děčín 30. července 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem