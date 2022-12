Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Surově napadl druhého

Lounští kriminalisté obvinili z trestného činu ublížení na zdraví 23letého muže z Lounska. Ten měl koncem října v ranních hodinách nedaleko baru v Žatci fyzicky napadnout jiného muže a udeřit ho několika pěstí do obličeje. Napadení si vyžádalo lékařské ošetření poškozeného, který musel být se způsobeným zraněním hospitalizován v nemocnici. Agresorovi za zmíněný trestný čin v případě prokázání viny soudem hrozí trest odnětí svobody až do výše osmi let.

Ačkoli se policisté snaží neustále širokou veřejnost upozorňovat a varovat před nástrahami internetu, tak se stále nachází důvěřiví lidé, kteří snadno přicházejí o své úspory. Důkazem toho je další evidovaný případ, kdy podvodníci útočí pod smyšlenou historkou o „vyplacení dividend.“

V posledním evidovaném případu se stala obětí žena z Lounska, která byla kontaktována neznámou osobou ohledně údajného nároku na výplatu dividend. Důvěřivá žena si dle daných instrukcí od volajícího nainstalovala do svého mobilního přístroje aplikaci AnyDesk umožňující vzdálený přístup. Poškozená žena po přihlášení do internetového bankovnictví zjistila, že jí byla bez jejího vědomí odčerpána finanční částka ve výši 90 tisíc korun. Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a podvodu. V případě dopadení hrozí pachateli trest odnětí svobody až do výše dvou let.

Obecné zásady:

Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

22. prosince 2022

por. Mgr. Kamil Marek

