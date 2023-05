Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Šumaman 2023

Jihočeští policisté zvou veřejnost na den plný sportu v sobotu 13. května 2023 do Přední Výtoně.

Jihočeští policisté se svými partnery zvou všechny příznivce Šumavy a sportu v sobotu 13. května k Lipenskému jezeru do Přední Výtoně. Po celou sobotu zde bude probíhat mimořádný a prestižní závod týmů zásahových jednotek, armády a dalších složek IZS. Na sobotu je pro všechny velké i malé návštěvníky sportovního dne, v okolí penzionu Vyhlídka, připraven bohatý doprovodný program. Kdokoliv se může podívat za závodníky na trať, ta má délku kolem 45 kilometrů, mimo běh, jízdy na horském kole či raftu musejí závodníci zdolat i mimořádně náročné překážky na zhruba deseti stanovištích. Závodníky čekají traverzy mezi stromy či skalami, pohyb na provazových žebřících, zdolání sítí v korunách stromů a podobné „laskominy“.

Ten kdo zůstane v Přední Výtoni, uvidí přílet vrtulníku letky PČR a ukázku zásahu ve spolupráci se zásahovou jednotkou jihočeské policie, zákrok policejních koní proti fotbalovým chuligánům, výcvik policejních psů a samozřejmě techniku i vybavení policistů či příslušníků armády.

Od deseti hodin dopoledne do čtrnácti jsou připravené dětské závody pro děti do šesti let a pro starší do patnácti. Vyhlášení výsledků dětských závodů bude ve tři odpoledne. Vítězové závodu Šumaman 2023 si své ceny převezmou z rukou policejního prezidenta a jihočeského hejtmana v sedm hodin večer. Na závěr dne rozsvítí oblohu ohňostroj a to v 22:00. Přijďte, připraveni jsme na jakékoliv počasí.

8. května 2023

