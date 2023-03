Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Suchovrbenští policisté objasnili hned několik případů krádeží vloupáním

České Budějovice - Známý recidivista měl smůlu, ve vykradeném karavanu byl přistižen přímo při činu.

Policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné objasnili v těchto dnech hned několik případů, které řešili od počátku tohoto roku. Jednalo se o dva případy krádeže z února, kdy tehdy ještě neznámý pachatel kradl v jedné prodejně na Suchovrbenském náměstí. Odcizil nejprve lahev alkoholu a dva hovězí steaky. Podruhé v té samé prodejně ukradl několik čokolád. O měsíc později za použití násilí vnikl do jednoho kravanu, který stál odstavený v Puchmajerově ulici. Prohledal ho, ale měl smůlu, přímo na místě jej přistihli českobudějovičtí strážníci, kteří následně přivolali policisty. Ti muže zadrželi. Jedná se o známého recidivistu (29 let) z Českobudějovicka. Policisté jej podezřívají z trestného činu krádeže. Muž se těchto skutků dopustil, ačkoliv byl za obdobnou trestnou činnost v posledních třech letech odsouzen. Policisté věc prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

21. března 2023

