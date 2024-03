Suchej únor aneb jeden měsíc bez alkoholu

Opětovně jsme se spojili s organizací Suchej únor a společně vyhlásili kreativní výzvu pro děti základních a středních škol. Již známe výherce letošního ročníku soutěže.

Rodinná oslava, silvestrovský přípitek, svatba nebo jen to, že jsme měli špatný den a chceme si ho něčím vylepšit. To vše mohou být naše důvody, proč se napít alkoholu. Pravidelná zvýšená konzumace se ale časem ukáže na fyzické i psychické schránce člověka. Často bývá alkohol katalyzátorem jiných problémů. Navíc tak dětem udáváme, mnohdy nevědomky, špatný příklad. Více jak 90% dětí do 16 let se totiž poprvé napije alkoholu z rukou rodičů.



Kreativní soutěž je ideální příležitostí nejen pro učitele, jak téma alkoholu uchopit a rozvést se svými studenty diskuzi o jeho rizicích a možných dopadech na život. Letošní zájem byl enormní, do výzvy se totiž zapojilo 86 škol z celé republiky a celkem jsme zaevidovali rekordních 725 výtvorů. S realizátory kampaně Suchej únor jsme vybrali 10 nejlepších, ačkoliv se jednalo o nelehký úkol. Můžete posoudit sami, výherní díla naleznete v galerii pod článkem. Ceny vítězům přijdou osobně předat policejní preventisté. Mohou se těšit na balíček s dárky od Policie ČR i organizace Suchej únor.



Do kampaně se Policie České republiky zapojuje již řadu let. S odvrácenou stranou alkoholu se totiž policisté ve službě setkávají zpravidla denně. „Alkohol hraje roli v mnoha dopravních nehodách, stojí za násilnými skutky, sebevraždami, rozbíjí rodiny a likviduje životy závislým i zcela nevinným osobám. Pro dětský organismus je navíc obrovskou zátěží, nemluvě pak o jeho kombinaci s jinými návykovými látkami,“ říká plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.



Organizace Suchej únor letos připravila v rámci kampaně spoustu novinek. "Dvanáctý ročník kampaně Suchej únor, iniciativy zaměřené na osvětu a prevenci v oblasti konzumace alkoholu, přináší do české společnosti nové perspektivy a rekordní účast. Měsíc bez alkoholu si vyzkoušelo nevídaných 17 % dospělých, v přepočtu zhruba 1 200 000 lidí. Vysoká účast odráží rostoucí povědomí a snahu o změnu v přístupu k alkoholu mezi Čechy a Slováky (3. ročník Suchý Február). Zapojila se opět řada osobností, firem, škol i institucí. Novinkou byla interaktivní výstava i chatbot NEO," říká za organizační tým Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor.



Pro více informací můžete navštívit platformu Suchej únor nebo stránky Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Alkohol pod kontrolou. Najdete na nich mnoho dalších služeb a informací, včetně online testu pro identifikaci poruch způsobených užíváním alkoholu.



Gratulujeme výhercům kreativní výzvy a děkujeme všem, co se zapojili. Těšíme se na příští rok.



kpt. Lucie Kostečková

odbor prevence Policejního prezidia ČR

7. března 2024

