Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Studentská praxe na Územním odboru v Berouně

BEROUNSKO – Celkem sedmnáct studentů středních škol strávilo čtrnáct dní u Policie ČR.

Policisté z Územního odboru v Berouně, mezi sebe od 16. do 27. května, přijali sedmnáct studentů z 2. a 3. ročníků středních škol. Pro ně byl během této doby připraven velmi pestrý program.

Celou praxi studenti započali v pondělí 16. května dopolednem stráveným s ředitelem Územního odboru v Berouně, plk. Stanislavem Znorem, který je na úvod seznámil s harmonogramem praxe, služebním poměrem a možnostmi uplatnění v rámci Územního odboru v Berouně. Ředitel v další části studentům představil projekt “PŘES BARIÉRY S POLICIÍ“, jehož se někteří studenti na podzim tohoto roku zúčastní. Dopoledne bylo zakončeno prohlídkou vybraných pracovišť a vozového parku.

Následovaly další dva dny, v rámci kterých, si studenti prošli tělesnou služební přípravou, kterou vedl vedoucí Oddělení hlídkové služby a instruktoři Školního policejního střediska. Ti si pro studenty připravili program ve formě běžeckého tréninku, sebeobrany, ale třeba také základů první pomoci. Ve čtvrtek 19. května se studenti spolu s preventistkou Územního odboru v Berouně účastnili hlavního líčení u Okresního soudu v Berouně. V pátek 20. května a v pondělí 23. května si mohli studenti vybrat, na které jednotlivé útvary se v rámci Územního odboru v Berouně chtějí podívat. Na výběr měli například z Oddělení obecné kriminality, Oddělení hospodářské kriminality nebo Obvodních oddělení Beroun a Hořovice. Největší zájem byl však o Dopravní inspektorát v Berouně. V úterý 24. května se studenti hromadně zúčastnili preventivní akce na zabezpečení chat. Policisté s místní znalostí předem vytipovali rizikové oblasti, kde v minulých letech docházelo k majetkové trestné činnosti. Společně policisté se studenty tyto lokality prošli a zkontrolovali. Přítomní majitelé přítomnost policistů kvitovali a obdrželi preventivní leták se základními informace k zabezpečení svých nemovitostí. Ostatní tento leták obdrželi do poštovních schránek. Dalším den strávila část studentů na vybraných útvarech a část si odhlasovala další účast na hlavním líčení u Okresního soudu v Berouně. Policisté využili počtu studentů k realizaci další preventivní akce, a to na zabezpečení vozidel. Ta proběhla čtvrtek 26. května. Studenti se rozdělili do dvou skupin a společně s policisty vyrazili na parkoviště k obchodním centrům na Berounsku, Hořovicku, ale i v okolí lomu Velká Amerika.

Poslední den praxe studenti strávili opět na vybraných jednotlivých útvarech a zhodnocením uplynulých čtrnácti dnů. Nejvíce se praktikantům líbil pobyt na Dopravním inspektorátu v Berouně a tělesná služební příprava.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka P ČR ÚO Beroun

6. června 2022

