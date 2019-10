Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Studenti využili "Dne otevřených dveří" na českolipském obvodním oddělení

ČESKOLIPSKO - Budoucí maturanti se seznámili s možnostmi uplatnění u policie.

Pracovníci personálního odboru Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ve spolupráci s policisty územního odboru Policie ČR Česká Lípa připravili dne 10. října na obvodním oddělení policie v České Lípě pro studenty českolipských středních škol „Den otevřených dveří “. Pozvání na akci využilo na sedm desítek studentů třetích a čtvrtých ročníků, kteří se budou po maturitě rozhodovat o své další budoucnosti a pracovní kariéře.

Z tohoto důvodu jsme je chtěli seznámit s tím, jaké to je pracovat u Policie České republiky ve služebním poměru a jaké možnosti uplatnění by u nás mohli budoucí maturanti najít. Chlapci i dívky měli příležitost vidět policisty a jejich práci zblízka a zeptat se jich na vše, co je zajímá.

Informační program zahrnoval představení činnosti dopravní nebo pořádkové policie, ale studenti hovořili také s kriminalisty například o kyberšikaně a o jejich zkušenostech s odhalováním této trestné činnosti. Téma kyberkriminality zaujalo studenty informačních technologií natolik, že si jejich učitelé vyžádali od našich kolegů navazující přednášky.

Budoucí maturanti se seznámili i s tím, kdy a za jakých podmínek policisté používají donucovací prostředky, jak vypadá jejich výzbroj , výstroj nebo technika a mohli nahlédnout do cel.

Studenty jsme pak detailně seznámili s podmínkami pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Patří mezi ně morální bezúhonnost, dobrá fyzická a psychická kondice a v neposlední řadě také schopnost zapojit se do týmové práce. Veškeré podmínky pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR naleznete zde. Protože někteří studenti projevili o profesi policisty zájem, nabídli jsme jim, aby si vyzkoušeli nanečisto přijímací test fyzické zdatnosti. Termín ještě doladíme a pokud budou při zkoušce úspěšní, obdrží certifikát, který bude mít platnost jeden rok. V této lhůtě ho mohou v rámci přijímacího řízení k Policii ČR využít.

"Dny otevřených dveří“ pro studenty středních škol na Českolipsku budou mít své pokračování a my jsme připraveni pozvat mezi nás na návštěvu další budoucí maturanty.

15. 10. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

vytisknout e-mailem