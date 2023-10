Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Studenti teplické průmyslovky navštívili dálniční policii

TEPLICKO, ÚSTECKO - Seznámili se s prací policie.

Policisté z dálničního oddělení v Řehlovicích se starají o to, aby měli do budoucna dostatek kvalitních kolegů, kteří budou střežit dálniční prostor v Ústeckém kraji. Uspořádali proto u nich na oddělení exkurzi a náborovou besedu pro žáky Střední průmyslové školy z Teplic. Ta je zaměřena svými obory právě na dopravu. Studenti se seznámili s činnostmi dálniční policie, vozovým parkem a také jim byly předány informace o přijímacím řízení k PČR. Soudě podle jejich zájmu, věříme, že některé studenty uvítáme za pár let v našich řadách.

6. října 2023

por. Bc.Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

