Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Studenti si vyzkoušeli fyzické testy nanečisto

KARLOVARSKO – Většina byla úspěšná.

Studenti všech ročníků střední školy TRIVIS v Karlových Varech si v pátek 8. března letošního roku od ranních hodin mohli v budově Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje vyzkoušet nanečisto fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení do služebního poměru. Studenti si tak mohli vyzkoušet všechny disciplíny, kterými jsou kliky, celemotorický test, člunkový běh na 4x 10 metrů a běh na jeden kilometr. Většina přítomných studentů byla úspěšná, jelikož v průběhu jednotlivých disciplín předváděli skvělé sportovní výkony.

Ti, kteří fyzické testy úspěšně splnili, dostali po vyhodnocení certifikát o absolvování, takže pokud se rozhodnou pokračovat v přijímacím řízení k policii, tak již nemusí fyzické testy absolvovat. Čekat je tedy bude už jen psychologické vyšetření a lékařská prohlídka.

„Jestli by mě bavila práce u Policie České republiky? Určitě ano. Je to velice zajímává práce, která není stereotypní. Je možný kariérní růst, což je pro mě také důležité. Fyzické testy jsem zvládnul a jsem za to velice rád,“ uvedl jeden ze studentů, který se fyzických testů zúčastnil.

Podobné akce pro střední školy probíhají pravidelně během celého školního roku.

nprap. Jan Bílek

8.3.2024

Související dokumenty Foto

Velikost souboru:4,1 MB / formát JPEG

Fyzické testy.mp4

Velikost souboru:47,0 MB / formát MP4

