Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Studenti plnili fyzické testy

MOSTECKO - 20 jich bylo úspěšných.

Stát se policistou? Proč ne. Žádné drezírovaní, ale ostré fyzické testy a být o krok blíže k vysněnému zaměstnání. Mostecká policie spolupracuje se Střední školou technickou, jejichž studenti bezpečnostně právního oboru po ukončení zkoušky dospělosti projevují velký zájem právě o práci v ozbrojených složkách. Zájemci si mohli vyzkoušet disciplíny, které je potřeba splnit, aby mohli stát v policejních řadách. Nutné je dosáhnout dostatečného počtu kliků, splnit celo motorický test, co nejrychleji zvládnout člunkový běh a zaběhnout jeden kilometr co v nejkratším čase. Fyzických testů se účastnilo 23 studentů a potřebné limity úspěšně zvládlo 20 z nich. Ti obdrží od policie certifikát s platností na jeden rok, který mohou uplatnit při přijímacím řízení do služebního poměru. Úspěšní zájemci jsou po ukončení studia o něco blíže k získání povolání.

V rámci dlouhodobé spolupráce mohli studenti také vyslechnout z úst přednášejících policistů to, co dalšího je potřeba absolvovat, aby mohli obléci uniformu. Posluchači získali informace o struktuře policejního sboru, o všech nabízených benefitech a byli jim předány potřebné kontakty, kam se mohou obrátit. Zástupci mostecké policie prezentují prestižní zaměstnání i na jiných školách. V poslední době mohli všechny tyto informace získat i studenti partnerské Střední školy diplomacie a veřejné správy, Střední průmyslové školy, ale také litvínovského gymnázia. Velký úspěch sklízí policisté při ukázce služební výstroje každodenního použití, kterou si mohou žáci osahat. Ti si mohli například vyzkoušet, kolik váží kompletní balistická ochrana. Přednášky jsou ze strany studentů hodnoceny velmi pozitivně a policisté věří, že se v blízké době ukáží ve službě po jejich boku.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

14. dubna 2023

