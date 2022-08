Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Stroj odvezl na nakladači

BRNO VENKOV: Muž při přípravě a realizaci akce podcenil několik důležitých skutečností (video).

Odstavený shrnovač sena v areálu zemědělského družstva ve Svatoslavi upoutal při dřívějším obchodním jednání pozornost třicátníka hospodařícího na pozemcích na Žďársku. V hlavě muže se zrodil plán, jak snadno přijít ke stroji v současné hodnotě kolem padesáti tisíc korun. Vypůjčil si speciální čelní nakladač a v polovině června vyrazil do akce. Do areálu se dostal po poničení plotu. Shrnovač naložil na vlečku a vytvořeným otvorem v plotu se vydal na cestu zpět. Jen, co se dostal mimo areál, zjistil, že odcizená vlečka by asi čtyřicetikilometrovou pouť nevydržela. Především proto, že měla poničené pneumatiky. Stroj uchopil nakladačem a takto nakonec úspěšně absolvoval neobvyklou noční jízdu. Z dobře odvedené práce se ale radoval jen několik dní. Při přípravě a realizaci zlodějské výpravy podcenil několik důležitých skutečností. Vyšetřující policisté brzy získali záběry z bezpečnostních kamer ze Svatoslavi, z nichž vyčetli důležité informace. Ty je mimo jiné dovedly k majitelům v okolí poměrně neobvyklých strojů. Pak už nebylo problémem z instalovaného GPS sledovacího zařízení zjistit pohyb stroje. Po prvním kontaktu podezřelého s policií se odcizený stroj nečekaně objevil na původním místě. Při následujícím výslechu muž pochopil, že je zbytečné zapírat. Nyní musí počítat se stíháním za krádež.

por. Bohumil Malášek, 3. srpna 2022

