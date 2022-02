Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Stříhal kabely, od tepla odstřihl stovky lidí… skončil ve vazbě

Do vazební věznice včera putoval 38letý muž z Mostu. Poslal ho tam soud na základě podnětu policistů. Podle jejich protokolu toho má Mostečan na svědomí poněkud více. Kriminalisté nejprve operativním šetřením zjistili, že by něco mohl vědět o vloupání do auta, ke kterému došlo v začátku minulého týdne v Moskevské ulici v Mostě. To se také zanedlouho potvrdilo. V nočních hodinách o tři dny později se měl spolu s dalším komplicem násilím dostávat do cizího auta. Při tom je však vyrušil majitel a podle všeho měli podezřelí ujíždět na jízdních kolech. Následně byli zadrženi policisty hlídkové služby ve spolupráci s mosteckými strážníky. Mostečan ve věku 38 let si za „dvě auta“ od policejního vyšetřovatele převzal sdělení obvinění ze spáchání trestných činů krádež, krádež vloupáním, pokus krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Navíc se jedná o osobu, která měla v minulosti s majetkovou kriminalitou co do činění. Druhému z povedené dvojice, 19letému Mostečanovi, za „jedno auto“ na kontě přistálo obvinění ze spáchání dvou trestných činů pokus krádeže vloupáním a poškození cizí věci.

Starší Mostečan si z toho zřejmě žádné ponaučení nevzal a v nekalostech měl nadále pokračovat. Vygradovalo to událostí, která o víkendu do jisté míry zasáhla stovky občanů města Mostu. Policisté ho viní z toho, že měl z provozu vyřadit řídící jednotku výměníkové stanice zajištující rozvod tepla a teplé vody do několika panelových domů v Mostě. Do objektu se měl Mostečan předtím vloupat, podle svých slov se tam měl dostat po hromosvodu a jeho cílem měly být kabely. S lupem však nestihl zmizet, na místě ho zadrželi přivolaní strážníci a podezřelého předali policistům. Ti následně zajistili také odštípané části kabelů. Ke stávajícím obviněním Mostečanovi tedy přibylo ještě další, a to ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Pokud obviněný stane před soudem, vyslechnout si může trest odnětí svobody až na šest let. Věc je nadále ve vyšetřování.

Řídil přes tři zákazy

Policisté hlídkové služby přistihli za volantem dalšího neřidiče. Mladý Mostečan byl kontrolou odhalen v nočních hodinách v mostecké ulici Mikoláše Alše. Strážci zákona zjistili, že auto řídil i přes tři vyslovené zákazy. Za volant by však neměl usednout až do listopadu 2023. Na mosteckém obvodním oddělení si 25letý muž následně převzal sdělení podezření ze spáchání maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny mu hrozí až dvouleté vězení.



por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

16. února 2022

