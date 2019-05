Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Stříbrští policisté zadrželi dva pachatele

STŘÍBRO – Jeden k nim právě přelezl přes plot, druhého nalezli schovaného v kontejneru se smíšeným odpadem.

Stříbrští policisté včerejšího dne krátce před půlnocí přijali oznámení o podezřelém pohybu v jednom objektu ve Stříbře. Policisté proto krátce na to vyjeli na místo situaci prověřit. Na místě zadrželi dva muže ve věku 27 a 30 let, kteří do areálu vnikli poté, co za pomoci přineseného žebříku překonali betonový plot o výšce asi 3 metry. Uvnitř objektu prohledali otevřené kontejnery s vytříděným materiálem určeným k recyklaci. Jeden z pachatelů si do batohu uložil elektrickou vrtačku, elektrickou rozbrušovačku a přenosné světlo. Policisté jej zadrželi v době, kdy přelezl z areálu ven. Druhého pachatele pak policisté zadrželi poté, co jej nalezli ukrytého v kontejneru se smíšeným odpadem. Oba zadržené muže převezli na obvodní oddělení, kde s nimi provedli potřebné úkony. Následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Škoda, kterou pachatelé způsobili, nebyla zatím vyčíslena. Stříbrští policisté se případem i nadále zabývají.



22. 5. 2019

