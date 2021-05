Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střety osobních vozidel s lesní zvěří

DOMAŽLICKO – Během uplynulých čtyřiadvaceti hodin šetřili dopravní policisté pět případů, kdy lesní zvířata vběhla do jízdní dráhy vozidlům.

Pět dopravních nehod, kdy došlo ke střetu osobního vozidla s lesní zvěří, se událo během uplynulých čtyřiadvaceti hodin. Včera, dne 25. května 2021, v 04:50 hodin na silnici II. třídy č. 189 mezi obcemi Draženov a Klenčí pod Čerchovem řídil řidič osobní vozidlo tovární značky Seat Leon. Náhle mu z levé strany vběhla do jízdní dráhy srna a došlo ke střetu. Na místě dopravní nehody policisté zvíře nenašli, ale na vozidle zjistili srst a zajistili ji. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 25 tisíc korun.

V 05:50 hodin došlo ke střetu vozidla s lesní zvěří na silnici mezi obcemi Milavče a Chrastavice. Řidiči osobního vozidla tovární značky Škoda zde vběhl náhle z pravé strany do jízdní dráhy srnec. Řidič nedokázal střetu zabránit. Zvíře z místa dopravní nehody uteklo, ale byla zajištěna srst. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 10 tisíc korun.

V 22:30 hodin došlo ke střetu vozidla s lesní zvěří na silnici mezi obcemi Všeruby a Maxov. Řidiči osobního vozidla tovární značky Škoda Superb vběhla náhle z pravé strany do jízdní dráhy srna a došlo ke srážce. Zvíře z místa střetu uteklo a nebylo nalezeno. Byla nalezena na vozidle srst a sejmuta na daktyloskopickou fólii. Škoda byla vyčíslena na 25 tisíc korun.

Dnešního dne, 26. května 2021, v 03:33 hodin se stala další dopravní nehoda, a to na silnici mezi obcemi Zahořany a Bořice. Zde došlo také ke střetu osobního vozidla se srnou. Řidič jel s osobním vozidlem Chevrolet a srna mu náhle vběhla do jízdní dráhy zprava. Po střetu zvíře uteklo a nebylo nalezeno. Škoda byla vyčíslena na 25 tisíc korun.

K zatím poslednímu střetu vozidla s lesní zvěří došlo dnes ráno v 04:30 hodin. Řidič nákladního vozidla tovární značky Scania s návěsem jel od Draženova na Újezd, když mu náhle vběhla z levé strany do jízdní dráhy srna. Došlo ke střetu. Srna byla usmrcena a převzal ji hospodář příslušného mysliveckého sdružení. Škoda na nákladním vozidle byla vyčíslena na 80 tisíc korun.

Ve všech případech se dopravní nehody obešly bez zranění osob a rovněž u všech řidičů dopravní policisté vyloučili požití alkoholických nápojů před jízdou.

Je nutné zmínit, že při srážce se zvěří vzniká škoda jejímu majiteli, kterým je většinou místní myslivecké sdružení. Proto zde platí povinnost oznámit dopravní nehodu policii. A to i v případě, že zvěř z místa utekla. Upozorňujeme řidiče, kteří by si usmrcené zvíře chtěli ponechat, že jejich jednání bude kvalifikováno jako trestný čin krádež či pytláctví, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

26. května 2021

