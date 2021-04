Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střety osobních vozidel s lesní zvěří

DOMAŽLICKO – Hlavními aktéry dopravních nehod byla lesní zvířata. Během čtyřiadvaceti hodin šetřili policisté pět případů. Od počátku roku jich bylo pětadevadesát.

Pět dopravních nehod, kdy došlo ke střetu osobního vozidla s lesní zvěří, se událo během čtyřiadvaceti hodin na silnicích Domažlicka. Včera, dne 26. dubna 2021, v 04:30 hodin došlo ke střetu vozidla s lesní zvěří na silnici mezi obcemi Vidice a Miřkov. Řidiči osobního vozidla tovární značky Renault zde vběhla náhle z levé strany do jízdní dráhy srna. Řidič nedokázal střetu zabránit. Zvíře bylo při střetu usmrceno a převzal si ho člen příslušného mysliveckého sdružení.

V 04:35 hodin na silnici I. třídy č. 22 mezi obcemi Hluboká a Brnířov řídil řidič osobní vozidlo tovární značky Škoda. Náhle mu z pravé strany vběhla do jízdní dráhy srna a došlo ke střetu. Na místě dopravní nehody policisté zvíře nenašli, ale na vozidle zjistili srst a zajistili ji.

V 06:55 hodin došlo ke střetu vozidla s lesní zvěří na silnici mezi obcemi Spálenec a Česká Kubice. Řidiči osobního vozidla tovární značky Fiat vběhla náhle z levé strany do jízdní dráhy další srna a došlo ke srážce. Zvíře z místa střetu uteklo a nebylo nalezeno. Byla nalezena na vozidle srst a sejmuta na daktyloskopickou fólii.

Další dopravní nehoda se stala v 18:55 hodin, a to na silnici mezi obcemi Holýšov a Ohučov. Zde došlo také ke střetu osobního vozidla se srnou. Řidič jel s osobním vozidlem BMW a srna mu náhle vběhla do jízdní dráhy zleva. Po střetu zvíře uteklo a nebylo nalezeno.

K zatím poslednímu oznámenému střetu vozidla s lesní zvěří došlo dnes ráno v 04:55 hodin. Řidič osobního vozidla tovární značky Škoda jel od Vránova na Křenovy a srazil srnu, která mu do jízdní dráhy vběhla náhle z levé strany. Řidič nedokázal střetu zabránit.

Ve všech případech se dopravní nehody obešly bez zranění osob a rovněž u všech řidičů dopravní policisté vyloučili požití alkoholických nápojů před jízdou. Od počátku letošního roku policisté přijali již pětadevadesát oznámení o střetech vozidel s lesní zvěří.

Bohužel neexistuje návod, jak při setkání se zvířetem na silnici reagovat. Každá situace je jiná, ale připomeňme několik obecných zásad, které ji mohou pomoci zvládnout.

Pokud řidič jede místem, kde se zvěř dá předpokládat, tedy kolem lesů nebo polí, je dobré, aby zpomalil. Silnice možná láká k rychlejší vyjížďce, ale jen přiměřená rychlost může střetu zabránit. Ke střetům nejčastěji dochází časně zrána či za setmění. Zvěř v blízkosti silnice nejčastěji signalizují její světélkující oči. V takovém případě je nutno ztlumit dálková světla, která zvěř oslepují, okamžitě snížit rychlost a připravit se na případné brzdění. Pokud zvíře neuteče, je možné zkusit ho vyplašit zatroubením.

Jestliže uvidíte přes cestu přebíhat jednu srnku, mějte se na pozoru a raději hodně zpomalte nebo zastavte. Zbytek stáda je s největší pravděpodobností poblíž. Berte také vážně dopravní značení kolem silnic, které na pohyb zvěře upozorní. Když zvíře vběhne na silnici na poslední chvíli, je několik možností, jak zareagovat. Hlavní je zachovat chladnou hlavu. Upozorňujeme, že ve chvíli, kdy je střet nevyhnutelný, není dobré se zvířeti vyhýbat. Vozidlo se může dostat do smyku, stát neovladatelným a nabourat třeba do stromu. Taková nehoda pak může mít mnohem vážnější následky než sražení srny nebo divokého prasete.

Doporučení odborníků zní jasně: brzdit plnou silou a zvolit čelní náraz. Je to velmi náročné na psychiku, ale nezapomínejte, že auta jsou na takový náraz dobře konstruována. Deformační zóny vpředu pohltí velkou část energie nárazu. Jakýkoliv jiný manévr, hlavně pak zbrklá reakce a pokus o vyhnutí se, nemusí skončit dobře.

Dále je nutné zmínit, že při srážce se zvěří vzniká škoda jejímu majiteli, kterým je většinou místní myslivecké sdružení. Proto zde platí povinnost oznámit dopravní nehodu policii. A to i v případě, že zvěř z místa utekla. Upozorňujeme řidiče, kteří by si usmrcené zvíře chtěli ponechat, že jejich jednání bude kvalifikováno jako trestný čin krádež či pytláctví, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

27. dubna 2021

