Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Střety na komunikacích

Jihočeský kraj - Dvě vážné nehody omezily provoz na komunikacích.

Dvě vážné nehody včera večer řešili dopravní policisté na jihu Čech.

V 18:40 hod., v Českých Budějovicích, na Rudolfovské třídě, přecházela mladá žena (roč. 1991) přechod pro chodce, v blízkosti křižovatky s ulicí Nádražní, ale podcenila několik faktorů. Svou chůzi zvolila na červený signál a především omezila v jízdě řidiče osobního vozidla tovární značky Volkswagen Tuareg s přívěsem za OA. Řidič začal intenzivně brzdit, ale nestačil zastavit a došlo k sražení chodkyně mezi vozidlem a přívěsem.

Na místo byly přivolány všechny složky Integrovaného záchranného systému a provoz na komunikaci částečně omezily po dobu vyšetřování nehody. Zraněná žena byla po prvotním ošetření transportována do zdravotnického zařízení. Řidič vozidla ani chodkyně nebyli ovlivněni návykovou látkou.

Další okolnosti tohoto střetu jsou v šetření českobudějovických dopravních policistů. Připomínáme všem chodcům, aby dbali pokynů na semaforech a nikdy neriskovali!

Druhá večerní nehoda je řešena na Jindřichohradecku, nedaleko obce Číměř. V 18:50 hod. se na silnici II/128 mezi obcemi Horní Pěna a Číměř střetla dvě osobní vozidla a to Peugeot 206 a Škoda Rapid, kde byl velmi těžce zraněn řidič Peugeot. Po příjezdu dopravních policistů Územního odboru Jindřichův Hradec a šetřením na místě nehody zjistili, že pravděpodobně řidič (roč. 1992) Peugeotu nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace, v pravotočivé zatáčce částečně vjel do protisměru, kde se levým bokem střetl s protijedoucí škodovkou. Po nárazu se obě vozidla roztočila a skončila na druhé straně vozovky, součásti strojů zůstali na vozovce. Mladý řidič zůstal zaklíněný ve vozidle, proto ho museli záchranáři vyprostit a následně s těžkým zraněním transportovat leteckou zdravotnickou službou do nemocnice. Druhý řidič byl zraněn lehce.

Provoz na komunikaci byl zcela uzavřen do pozdních nočních hodin a odklon dopravy prováděli policisté přes obec Bílá a Číměř.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

6. listopadu 2019

vytisknout e-mailem