Střetů s chodci neubývá

O víkendu šetřili policisté z dopravního inspektorátu tři střety s chodci, v průběhu týdne přibyly další tři, což je alarmující. Všechny se staly ve tmě a skončily zraněním nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, v jednom případě se pravděpodobně jedná o zranění s trvalými následky.

V pondělí krátce po osmnácté hodině ve Zlíně na ulici K Pasekám srazila třiačtyřicetiletá řidička osmadvacetiletou chodkyni, která šla po přechodu pro chodce. Řidička před přechodem pro chodce nezastavila, přestože řidič vozidla jedoucí ve vedlejším jízdním pruhu zastavil, aby dal chodkyni přednost. Zraněnou chodkyni převezli záchranáři do nemocnice.

V úterý v 6.40 hodin srazila devětadvacetiletá řidička čtyřiatřicetiletého chodce jdoucího po přechodu pro chodce. Chodec šel na zelený světelný signál a byl již v polovině vozovky. Řidička při odbočování vlevo jela také na zelený světelný signál, nicméně její povinnost byla dát chodci přednost. Zraněného chodce převezli záchranáři do nemocnice.

Ve středu krátce po sedmé hodině ráno v Malenovicích došlo k nejzávažnější z těchto dopravních nehod, při níž utrpěl třiatřicetiletý muž velmi těžké zranění. Na vině této nehody bylo neočištěné namrzlé přední sklo vozidla, přes které sedmačtyřicetiletý řidič neviděl a na rovném úseku vozovky narazil do vozidla zaparkovaného u pravého okraje vozovky. Tím došlo k řetězové reakci, při níž se vozidlo posunulo vpřed, narazilo do před ním stojícího vozidla a to se opakovalo ještě dvakrát. Mezi těmito vozidly stál muž, který čistil sklo svého vozu a do nějž jedno z vozidel narazilo a přimáčklo ho mezi dvě stojící vozidla. Škoda na čtyřech vozidlech je předběžně vyčíslena na 165 tisíc korun. Zraněného muže převezli záchranáři do nemocnice.

Dechové zkoušky byly u všech účastníků těchto dopravních nehod negativní.

! I když zákon chodcům neukládá povinnost nosit reflexní prvky v obci, je potřeba si uvědomit, že díky jejich používání je řidiči vidí několikanásobně dřív.

! Co se týká řidičů, jejich povinností je před jízdou očistit všechna skla od sněhu, ledu a námrazy, aby měli dobrý výhled z vozidla!

