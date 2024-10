Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Střetl se s dvěma vozidly v protisměru

JABLONEC NAD NISOU – Při dopravní nehodě tří vozidel se zranily tři osoby, které musely být převezeny do nemocnic v Jablonci a Liberci.

Včera ráno deset minut před osmou hodinou se stala dopravní nehoda v katastru Jablonce nad Nisou – Lukášova na silnici první třídy číslo 14. Řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od Jablonce nad Nisou do Liberce, kde při objíždění vozidla technických služeb přejel dvojitou čáru souvislou do protisměrného jízdního pruhu a narazil nejprve do protijedoucího vozu Audi A6 a poté i do druhého vozidla v protisměru Škoda Octavia. Při těchto střetech byl zraněn řidič Škody Fabia i jeho spolujezdkyně, kteří byli převezení posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Zranění také utrpěla řidička Škody Octavia, kterou záchranáři převezli do nemocnice v Liberci. Charaktery jejich zranění a doby léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkoholu u všech tří řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 820.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





2. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

