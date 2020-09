Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Střet vozidla s cyklistou

Prachatice – Dopravní nehoda si vyžádala lehké zranění cyklisty. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli dnes před půl šestou hodinou ránní k dopravní nehodě, ke které došlo na čtyřramenné křižovatce ulic Nemocniční a Vodňanská v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič osobního vozidla Fiat Punto, který se v místě nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, kdy při odbočování z ulice Nemocniční do ulice Vodňanská najel do jízdní dráhy cyklistovi, jedoucímu v opačném směru jízdy, následkem čehož došlo ke střetu levé přední části vozidla s přední částí jízdního kola značky Author. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění cyklisty, který byl z místa převezen zdravotní záchrannou službou do nemocnice na ošetření. Alkohol u obou účastníku dopravní nehody vyloučila orientační dechová zkouška. Hmotná škoda na vozidle je odhadem 10 000 korun a na jízdním kole je škoda předběžně vyčíslena na 1 000 korun.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

9. září 2020

