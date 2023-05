Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet vozidla s chodkyní

DOMAŽLICE – Při dopravní nehodě došlo ke střetu osobního vozidla s neznámou chodkyní. Policisté nyní hledají svědky dopravní nehody, kteří by pomohli objasnit totožnost sražené ženy.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, kteří by mohli svými informacemi pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody a také totožnost neznámé chodkyně.

K dopravní nehodě došlo dne 26. dubna 2023 v 11:45 hodin na silnici I. třídy č. 22 v ulici Poděbradova v obci Domažlice. Řidič osobního vozidla tovární značky Hyundai při vyjíždění z místa ležícího mimo komunikaci ze dvora bývalé prodejny ve směru na silnici I. třídy č. 22 z ulice Poděbradova do ulice Husova srazil neznámou chodkyni, která jeho vozidlo právě obcházela z pravé přední strany. Chodkyně po nárazu upadla na silnici. Poté se zvedla, od řidiče nechtěla odvézt do nemocnice ani nežádala příjezd sanitky. Z místa odešla se starším mužem směrem k autobusovému nádraží. Žena byla ve věku kolem 25 let a na sobě měla část červeného oblečení. Údajně pospíchala do zaměstnání. Je možné, že se jednalo o cizinku.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě a pomoci s objasněním totožnosti neznámé chodkyně, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

2. května 2023

Odkazy do noveho okna Střet OA s chodkyní Detailní náhled Střet OA s chodkyní Detailní náhled

