Střet vozidel

PELHŘIMOVSKO: Při nehodě byli zraněni tři lidé

V sobotu 1. dubna došlo krátce po jedné hodině odpoledne na silnici první třídy číslo 19 k vážné dopravní nehodě. Řidič osobního automobilu Kia jel ve směru od obce Kámen na Obrataň a objížděl nákladní automobil Ford Transit a traktor s vyvážečkou stojící při okraji vozovky. Došlo ke střetu s protijedoucím osobním vozidlem Škoda. Automobil Kia byl po střetu odražen a narazil do stojící vyvážečky. Vozidlo Škoda po střetu narazilo ještě do odstaveného automobilu Toyota, který stál na krajnici. Ve vozidle Kia se zranil řidič a jeho spolujedoucí, zranění utrpěl také řidič automobilu Škoda. Řidiči byli letecky transportováni do nemocnic v Praze a Český Budějovicích. Do nemocnice převezla zdravotnická záchranná služba také zraněnou spolujedoucí. Policisté provedli na místě nehody šetření, ohledání a zadokumentování. Vzhledem ke zranění řidičů nebylo možné provést u nich dechovou zkoušku, byl nařízen odběr krve. Při nehodě vznikla předběžně vyčíslená škoda za 490 tisíc korun. Příčinu a okolnosti dopravní nehody policisté prověřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

2. dubna 2023

