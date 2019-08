Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet vozidel

ŽELEZNORUDSKO - Včera odpoledne došlo u železničního viaduktu ke srážce přívěsu s projíždějícím vozidlem.

Ve středu 31. července 2019 jel osmadvacetiletý muž z Tachovska s nákladním vozidlem značky Renault s připojeným přívěsem Pavic po komunikaci I. třídy číslo 27. Řidič jel s vozidlem ve směru od Železné Rudy na Alžbětín a při průjezdu levotočivou zatáčkou u železničního viaduktu se při brždění dostal s vozidlem do smyku. Přívěs za nákladním vozidlem se dostal do protisměru a bočně narazil do protijedoucího vozidla značky Renault Megane. Po střetu osobní vozidlo narazilo do svodidel na pravé straně komunikace.

Odhadnutá hmotná škoda činí na vozidlech 55 tisíc korun.

U obou řidičů byly provedeny dechové zkoušky s negativními výsledky.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění spolujezdkyně, která byla převezena k ošetření do nemocnice v Klatovech.

nprap. Ladmanová Dana

1. srpna 2019

vytisknout e-mailem