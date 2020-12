Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Střet vlaku s nákladním autem

ORLICKOÚSTECKO – Cestující vyvázli bez zranění.

Ilustrační foto PČRSpěch řidiče nákladního vozidla byl hazardem s jeho životem, i s životy deseti cestujících v osobním vlaku na železniční trati Litomyšl – Vysoké Mýto.

Dopravní nehoda nám byla oznámena ve čtvrtek 10. prosince 2020 krátce před osmou hodinou ranní. Šestačtyřicetiletý řidič nákladního vozidla značky DAF zřejmě vjel při předjíždění jiného nákladního vozu na železniční přejezd v obci Hrušová v době, kdy byla v činnosti výstražná světla na zabezpečeném železničním přejezdu. K přejezdu se v tu dobu blížil vlak. Aby zabránil nárazu do kabiny dafu, zvýšil rychlost a snažil se místo, co nejrychleji opustit. Přestože strojvedoucí brzdil, vlakem narazil do jeho nákladové části. Při nárazu se naštěstí nikdo nezranil. Škodu jsme předběžně vyčíslili na 650 tisíc korun. Dechovou zkouškou na alkohol jsme u řidiče a strojvedoucího vyloučili, že by před jízdou pili alkoholické nápoje.

Řidiči, spěch za volant nepatří! Vždy se přesvědčte, že můžete železniční přejezd bezpečně přejet.

10. prosince 2020

por. Mgr. Lenka Vilímková

