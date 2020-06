Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Střet tří osobních vozidel na Slánsku

KLADENSKO – Při dopravní nehodě byli dva spolujezdci zranění a převezeni do kladenské nemocnice.

Policisté kladenského dopravního inspektorátu vyjížděli dne 21. června 2020 k dopravní nehodě na Slánsku, která byla oznámena v 18.25 hodin na silnici II. třídy č. 236 mezi obcemi Smečno – Kačice.

Řidič r. 66 cestoval ve vozidle s spolujezdcem r. 42 a spolujezdkyní r. 78. Řidič tohoto osobního vozidla Škoda Octavia, jedoucí ve směru jízdy od obce Smečno do Kačice, v tomto úseku nedobrzdil a narazil do před ním stojícího osobního vozidla značky VW Passat, které řídil muž r. 64. Vlivem nárazu toto vozidlo narazilo do dalšího před ním taktéž stojícího vozidla značky Škoda Fabia, kde cestovala čtyřčlenná posádka s řidičem r. 73. Při dopravní nehodě došlo ke zranění dvou spolujezdců z osobního vozidla Škoda Octavia, kteří byli převezeni posádkou ZZS do kladenské nemocnice. Ostatní účastníci této dopravní nehody nebyli zraněni. U všech tří řidičů byly provedeny dechové zkoušky a jejich výsledek byl negativní a alkohol byl ihned vyloučen.

Při prvotním šetření dopravní nehody byla pozemní komunikace uzavřena úplně a následně byl provoz řízen kyvadlově.

Kladenská policie neustále upozorňuje řidiče, aby usedali za volant odpočatí a plně se věnovalí řízení. Pouze bezpečnou jízdou, dodržováním předpisů silničního provozu a vzájemnou tolerantností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. června 2020

