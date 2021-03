Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Střet tří osobních vozidel

HORŠOVSKÝ TÝN - Řidička při průjezdu zatáčkou přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího vozu. Pak došlo ke střetu s vozidlem, které jelo za ní.

Dnes, dne 18. března 2021, v 07:10 hodin jela třiadvacetiletá řidička vozidla Ford Fiesta po silnici II. třídy č. 193 od Domažlic na Horšovský Týn. V prostoru za křižovatkou na obec Lazce v pravotočivé zatáčce přejela částečně do protisměru, kde narazila do protijedoucího vozidla Škoda Octavia (bílé barvy), které řídil čtyřicetiletý muž. Po střetu bylo vozidlo Ford roztočeno a narazilo ještě do vozidla Škoda Octavia (tmavé barvy), které jelo za ním. Toto řídil řidič dvaatřicetiletý řidič. Policisté všechny řidiče vyzvali k dechovým zkouškám, zda neřídí pod vlivem alkoholu. U všech byly dechové zkoušky s výsledem negativním. Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 140 tisíc korun. Na svodidlech vznikla škoda 2 tisíce korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

18. března 2021

